التخطيط تُعلن إطلاق المشروع الوطني لتشغيل الشباب

2020/02/03 | 17:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الإثنين، إطلاق المشروع الوطني لتشغيل الشباب، مؤكداً ان الفترة القليلة المقبلة ستشهد إعلان آليات المشروع وسبل استفادة الشباب منه والمحافظات المشمولة في مرحلته الأولى.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته وكالة “العهد نيوز” أن “ذلك جاء خلال المؤتمر الموسع الذي عقد في وزارة التخطيط بحضور […]

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