فيلم “1917” يحصد أبرز جوائز الأكاديمية السينمائية البريطانية

2020/02/03 | 17:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن (رويترز) – حصد فيلم المخرج سام منديز ”1917“ نصيب الأسد في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) إذ نال سبع جوائز من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج.وهذه أول مرة يفوز فيها منديز بجائزة الأكاديمية البريطانية … Readmore

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