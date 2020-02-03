2020/02/03 | 17:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رابط اسماء اسماء الموظفين المعينين حديثا في «وزارة الدفاع»واماكن استقبالهم المستقلة /أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، أسماء الموظفين المعينين حديثا بموجب كتب مكتب رئيس الوزراء.وذكر بيان للدفاع اطلعت عليه المستقلة أنها “نشرت جداولاً توضح أسماء الموظفين المعينين حديثا بموجب كتب مكتب رئيس الوزراء واماكن الاستقبال والتواريخ المحددة لهذا الغرض، والمؤشرين بأمرة المديرية العامة للأفراد […]

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