وزارة المالية توضح تأخر صرف رواتب الموظفين

2020/02/03 | 17:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أوضحت وزارة المالية، تأخر صرف رواتب الموظفين.

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