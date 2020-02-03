2020/02/03 | 17:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أن حكومة محمد توفيق علاوي ستعيد النظر ببعض فقرات الموازنة العامة لسنة 2020، لمعالجة العجز المالي.وقال عضو اللجنة النائب أحمد حمه في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية وتابعتها وكالة “العهد نيوز”، إن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لا يمكنه إقرار الموازنة وارسالها الى البرلمان، إلا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية توضح تفاصيل موازنة 2020) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية توضح تفاصيل موازنة 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).