المالية النيابية: حكومة علاوي ستعيد النظر بموازنة 2020

2020/02/03 | 17:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية، أن حكومة محمد توفيق علاوي ستعيد النظر ببعض فقرات الموازنة العامة لسنة 2020، لمعالجة العجز المالي.

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