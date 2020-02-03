انتحار شخص قتل زوجته وأمها في السليمانية

2020/02/03 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر في شرطة السليمانية، الإثنين (3 كانون الثاني 2020) بانتحار شخص قتل زوجته وأمها في مدنية السليمانية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "شخصا انتحر، بعد أن قتل زوجته وأمها في منطقة كاني كورده، في مدينة السليمانية بعد ظهر اليوم بسبب مشكلة اجتماعية".

بغداد اليوم- بغداد

أتهم رئيس حزب المسار المدني، وعضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين، مثنى السامرائي، أحد ابناء المدينة بمحاولة عرقلة مشروع سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية.

وقال السامرائي في تصريح صحفي لقناة الشرقية، إن "هناك (نهابا

بغداد اليوم-متابعة

كشف النائب عن كتلة الفتح البرلمانية، مختار الموسوي، الإثنين (3 كانون الثاني 2020) إن رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، باشر منذ 45 يوما بالبحث عن طاقمه الوزاري.

وقال الموسوي، في تصريح صحفي تابعته ( بغداد اليوم ) إن

بغداد اليوم - متابعة

نشرت مجلة امريكية، الاثنين 3 شباط 2020، تقريرا عن برنامج المقاتلات العراقية طراز (F16)، حيث اشار الى أن الولايات المتحدة الأمريكية تخشى من أن يصبح برنامج المقاتلات عرضة للاستيلاء من قبل جماعات خارج نطاق الدولة العراقية وف

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