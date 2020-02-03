2020/02/03 | 17:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور : انسحاب كادر قناة الحرة من محيط ساحة التحرير بضغط من المتظاهرين المستقلة / قال شهود عيان ان كادر قناة الحرة قد تم طرده من ساحة التحرير .واوضح الشهود ان مجموعة من المتظاهرين قاموا بطرد كادر قناة الحرة من ساحة التحرير بعد ان قاموا بجلب اشخاص على انهم من المتظاهرين وعقدوا معهم لقاءات […]

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