2020/02/03 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

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الحزب الشيوعي يطرح 13 نقطة توضح موقفه من تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة

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بغداد اليوم _ بغداد

كشفت عضو كتلة الفتح في البرلمان، النائب انتصار الموسوي، اليوم الاثنين، عن "أهم ملف" ستتعامل معه الحكومة الانتقالية برئاسة محمد توفيق علاوي.

وقالت الموسوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار مجلس النو

بغداد اليوم - بغداد

رأى رئيس كتلة بدر النيابية، حسن شاكر، الاثنين 3 شباط 2020، ان الدعوى التي رفعها رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، على النائب فائق الشيخ علي، ستؤدي الى سحب عضويته وحرمانه من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال شاكر

بغداد اليوم-بغداد

استنكرت جبهة الانقاذ والتنمية، الإثنين (3 شباط 2020) ما أسمته بـ"محاولات فض الاعتصامات بالقوة"، فيما رأت أن التاريخ لن يرحم من يهدد المتظاهرين.

وذكرت الجبهة، في بيان، أنه "منذ اليوم الأول لانطلاق التظاهرات السلم

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