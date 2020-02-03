الكشف عن أول وأهم ملف ستتعامل معه حكومة محمد توفيق علاوي

2020/02/03 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشفت عضو كتلة الفتح في البرلمان، النائب انتصار الموسوي، اليوم الاثنين، عن "أهم ملف&quo...





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