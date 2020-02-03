فائق الشيخ علي يوجه رسالة لاتباع “الصدر الوالد” ويروي حادثة قديمة لمحمد الصدر

2020/02/03 | 17:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه النائب فائق الشيخ علي، اليوم الاثنين، رسالة الى مقلدي واتباع المرجع محمد صادق الصدر، والد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مذكرا اياهم بموقف سابق حدث مع الصدر الوالد.وقال الشيخ علي في تغريدة تابعتها “يس عراق”: “إنني أدعو أبناء الشهيد المقدس السيد محمد الصدر (ره) إلى التمسك بنهجه السلمي وعدم الانصياع […]

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