اهتمام رئاسي بتوطين صناعة السيارات الكهربائية

2020/02/03 | 17:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإنتاج الحربي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والتجارة والصناعة، والسيد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية […]

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