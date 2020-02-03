“حرب القبعات” تبدأ.. “الحمر” يردون على “الزرق” في الكوت بمحافظة واسط

2020/02/03 | 17:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: تظاهر المئات من الشباب وهم يرتدون القبعات الحمراء للمطالبة بتنفيذ الاصلاحات الخاصة بالقوانين النافذة والمواد الدستورية.وقال عضو اللجنة التنسيقية للتظاهرات عامر نجم سلمان للصحافيين إن:” المشاركين في التظاهرة الذين ارتدوا القبعات الحمراء هم من المرابطين في ساحات الاعتصام … Readmore

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