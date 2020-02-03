مقتل ابرز مساعدي قاسم سليماني

2020/02/03 | 17:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتل القائد العسكري في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أصغر باشابور، والذي كان أهم مساعد ومقرب من قاسم سليماني في سوريا، خلال اشتباكات قرب حلب وقعت بين مقاتلين معارضيين لنظام الأسد وميليشيات إيرانية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن باشابور كان أول من رافق سليماني إلى سوريا حين استعان نظام الأسد بميليشيات إيرانية لمواجهة المعارضة السورية التي ثارت في وجه النظام السوري الذي يسيطر على البلاد منذ أكثر من 03 عاما.

وتداول إيرانيون صورا لباشابور على تويتر وهو برفقة سليماني، حيث ظهر اسمه في حديث مصور لسليماني أيضا.

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