2020/02/03 | 17:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال طبيب الأمراض الجلدية الألماني سفين هافركامب إن حكة ‫فروة الرأس تعد من الظواهر المزعجة والمحرجة، مشيرا إلى أنها ترجع ‫لأسباب عدة.‫وأوضح هافركامب أن التغذية غير الصحية تعد أبرز ‫أسباب حكة فروة الرأس، حيث تتسبب الحميات القاسية والتغذية النباتية في ‫فقدان الجسم لمعادن مهمة مثل الحديد والزنك، مما يؤدي إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظاهرة “حكة فروة الرأس” وأسبابها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظاهرة “حكة فروة الرأس” وأسبابها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).