(شاهد).. «ابن الوز عوام».. عمرو دياب يهنئ نجله «عبد الله» على أغنيته الجديد

2020/02/03 | 17:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) – منى شعلان هنأ الهضبة عمرو دياب نجله «عبدالله»، على طرح أول أغنية له، عبر المتاجر الإلكترونية، وذلك عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».ونشر الهضبة بوستر للأغنية، والتى جاءت باللغة الإنجليزية، وعلق قائلاً :”أهنئ ابنى عبدالله وأصدقائه على أغنيتهم الأولى..استمروا يا شباب”.كان عمرو دياب قد طرح مؤخرًا برومو أغنيته الجديدة […]

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