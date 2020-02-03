سمير حنا خمورو - اهتمت صحف فرنسية باختيار علاوي كرئيس للوزراء واثارت العديد من الاسئلة

2020/02/03 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو في صحيفة لاكروا الفرنسية، الصادرة هذا اليوم الاثنين 3 شُباط/فبراير كتبت مقالا بعنوان؛ من هو محمد علاوي رئيس الوزراء الجديد ؟ وبينت فيه انه نتاج توافق مقتدى الصدر، زعيم جيش المهدي (سرايا السلام)، و هادي العامري قائد مليشيات بدر، والقائد الجديد لميليشيات الحشد الشعبي الذي اختير بعد مقتل المهندس.وتحدثت عن فضيحة الوثيقة المسربة التي وضعت شروطًا عليه تنفيذها، وعن علامات استفهام للعلاقة بين علاوي وحزب......

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