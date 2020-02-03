سهيل قبلان - بيت جن عروس الجليل

2020/02/03 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان في (21/1/1955) ولدت في قرية بيت جن, والجبال من حولها حزام اخضر رائع, وحبوت في بيت فقراء ماديا ولكن اغنياء بحبهم للارض وللناس وللصدق في القول والعمل, وكان احتضاني للجمال خاصة المجسد بالسنديان والريحان والزعتر والشبرق والعنب والتين والخوخ والرمان والتوت, المنتشر في التلال والكروم والوعر والحواكير وكانت عندنا حاكورة قرب الدار تزرع فيها الوالدة كمية من اشتال البندورة والكوسا والملفوف والبصل فتصير خضرا......

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