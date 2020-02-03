ريم شطيح - توضيح مهم حول القضية الفلسطينية

2020/02/03 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريم_شطيح رد مستعجل إلى صديق وأسئلة مهمة:* أولاً يا صديقي، من زمن ونحن ندافع عن القضية الفلسطينية لأنها قضية إنسانية أخلاقية عادلة وليس لأنها قضية عربية أو دينية.قضية شعب طُرِد من أرضه بالقوة ومُنِع من حق العودة لها.* ثانياً، إذا منطلقك هو تحرير الأقصى واعتبارك فلسطين عربية إسلامية، فأنت تقوّض القضية وتختزلها وتسلخها من جذر المشكلة ألا وهو "قضية شعب وليس دين،" وتقع في خطأ يريده أعداؤك (في ه......

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