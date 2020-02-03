بعد الهجمات العنيفة للصدريين ضد المعتصمين.. قوة خاصة تحمي ساحة اعتصام الحلة (فيديو)

2020/02/03 | 17:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد شهود عيان في محافظة بابل، اليوم الاثنين، بأن قوة خاصة من قيادة شرطة المحافظة تتولى لحماية ساحة الاعتصام الرئيسية في مدينة الحلة، بعد هجوم عنيف لأصحاب "القبعات الزرق" التابعين للتيار الصدري على المتظاهرين صباح اليوم.وقال الشهود لـ"كلكامش برس" ان "قوات الطوارئ التابعة لقيادة شرطة محافظة بابل (قوات العقرب) تحيط الان بساحة التظاهر الرئيسية في مدينة الحلة، بعد الهجوم الذي حصل صباح اليوم من قبل اصحاب القبعات الزرق على المتظاهرين".يذكر ان مجموعة كبير من اصحاب "القبعات الزرق" هاجمت ساحة الاعتصام الرئيسية في مدينة الحلة وحاولت السيطرة على المنصة الا ان المتظاهرين قاموا بمنعهم وحدثت اشتباكات بينهم ما ادى الى تدخل القوات الامنية.

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