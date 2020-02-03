وزير قطاع الأعمال يفتتح مؤتمر الشمول المالي

2020/02/03 | 17:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وزير قطاع الأعمال العام يفتتح مؤتمر “الشمول المالي..من الإتاحة للتمكين الاقتصادي” ويؤكد أهمية التعاون والتكامل بين مقدمى الخدمات المالية المصرفية و غير المصرفية “توفيق” : الخدمات المالية أحد أهم العوامل المطلوبة لتحقيق التنمية الاقتصادية أكد السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن توافر الخدمات المالية بنوعيها المصرفية […]

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