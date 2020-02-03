العراق.. علاوي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الأردني

2020/02/03 | 17:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز....

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