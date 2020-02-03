2020/02/03 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، عن أمله بأن يتم حل الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية استناداً الى الدستور.

وأكد البارزاني خلال جلسة مجلس الوزراء والتي حضرها رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، أكد ان إقليم كردستان سيظل عامل استقرار في المنطقة، وسيحتفظ بعلاقات متوازنة مع جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل، مشددا على ضرورة الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الفترة الماضية، مع الحكومة الاتحادية، فيما لفت رئيس الإقليم الى ان الأخير سيبقى عاملاً مساعداً لكي يستعيد العراق وضعه الطبيعي.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور البارزاني: إقليم كردستان سيظل عاملا مساعدا ليستعيد العراق وضعه الطبيعي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور البارزاني: إقليم كردستان سيظل عاملا مساعدا ليستعيد العراق وضعه الطبيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).