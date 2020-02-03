2020/02/03 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، اليوم الاثنين، حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات قادرة على إدارة البلد.

وذكر المكتب الاعلامي لعلاوي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، استقبل اليوم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت".

وأضاف البيان، أن "بلاسخارت قدمت التهنئة لعلاوي بمناسبة تكليفه بمهمة تشكيل مجلس الوزراء الجديد، وتعهدت بتقديم البعثة الأممية كامل الدعم للحكومة المرتقبة، بما يخدم مستقبل العراق وتطلعات جميع ابنائه".

وأكد علاوي خلال اللقاء على "حرصه لتنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات قادرة على إدارة البلاد في هذا الظرف الحساس والتهيئة لانتخابات نزيهة تلبي طموحات العراقيين جميعا".

وكلف رئيس الجمهورية، برهم صالح، السبت 1 شباط، محمد توفيق علاوي، رئيساً للحكومة الانتقالية في البلاد، خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

بغداد اليوم-بغداد

دعا حساب صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري، الإثنين (03 شباط، 2020) القوات الأمنية للتعامل مع من ’’يحملون’’ السلاح ضد أصحاب "القبعات الزرق" حسب ما قال.

وقال العراقي، عبر منشور عل

بغداد اليوم- بغداد

اصدر الحزب الشيوعي العراقي، الاثنين (03 شباط 2020)، بيانا بشأن تكليف محمد توفيق علاوي بمنصب رئاسة الوزراء للحكومة الجديدة، مبينا أن تكليف علاوي جرى بالطريقة ذاتها التي لا تختلف كثيرا عن تلك التي ‏جاءت بحكومة عادل عبد المهدي

بغداد اليوم _ بغداد

كشفت عضو كتلة الفتح في البرلمان، النائب انتصار الموسوي، اليوم الاثنين، عن "أهم ملف" ستتعامل معه الحكومة الانتقالية برئاسة محمد توفيق علاوي.

وقالت الموسوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار مجلس النو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( علاوي يؤكد لبلاسخارت حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( علاوي يؤكد لبلاسخارت حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).