صالح العراقي يدعو القوات الأمنية للتعامل مع من ’’يحملون’’ السلاح ضد ’’القبعات الزرق’’

2020/02/03 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعا حساب صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري، الإثنين (03 شباط، 2020) القوات الأمنية للتعامل مع من ’’يحملون’’ السلاح ضد أصحاب "القبعات الزرق" حسب ما قال.

وقال العراقي، عبر منشور على جداريته في فيسبوك، إن "القبعات الزرق، سلاحهم الورد، ودرعهم الحب، وقوتهم السلام، فعلى الجميع دعمهم ولو اعلاميا ومعنويا".

وأضاف: "كل من يحمل السلاح ضدهم فهو مخرب ومندس على القوات الامنية التعامل معهم بحزم".

وفي وقت سابق من اليوم، حصلت اشتباكات بين أصحاب القبعات الزرقاء، والمتظاهرين، في ساحة الصدرين، بمحافظة النجف، وساحة الثورة، في محافظة بابل، أسفرت عن إصابة عدد من الطرفين.بعد ذلك، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو قالوا إنها لـ"أصحاب القبعات الزرقاء، حاملين أسلحة، وعصي".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وجه الأحد (02 شباط 2020)، أصحاب القبعات الزرقاء بالتنسيق مع القوات الأمنية لإعادة الدوام الرسمي إلى المدارس، بعد تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة المؤقتة.

وقال الصدر عبر تغريدة على منصة ’’تويتر’’ تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "حسب توجيهات المرجعية ووفقاً للقواعد السماوية والعقلية، لا بد من إرجاع الثورة إلى انضباطها وسلميتها".

وأضاف، أنه "أجد لزاماً تنسيق القبعات الزرق مع القوات الأمنية الوطنية البطلة ومديريات التربية في المحافظات وعشائرنا الغيورة، إلى تشكيل لجان في المحافظات من أجل إرجاع الدوام الرسمي في المدارس الحكومية وغيرها".

وتابع الصدر، "كما وعليهم فتح الطرق المغلقة، لكي ينعم الجميع بحياتهم اليومية، وترجع للثورة سمعتها الطيبة، لذا فعلى المختصين الإسراع في البدء بذلك".

واكمل، "أنصح القوات الأمنية بمنع كل من يقطع الطرقات، وعلى وزارة التربية معاقبة من يعرقل الدوام من أساتذة وطلاب وغيرهم".

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