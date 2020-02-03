توضيح امني حول حادث مدير أوراسكوم

2020/02/03 | 18:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي أكد مصدر أمنى أنه فيما يتعلق بما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية من أخبار مغلوطة حول حادث السير الخاص بالرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم ونادى الجونة السابق ، والذى أسفر عن وفاته ، فقد تبين عقب مراجعة كاميرات الإدارة العامة للمرور بموقع الحادث أن سبب الحادث يرجع إلى السير […]

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