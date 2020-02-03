2020/02/03 | 18:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قدمت وزارة الصحة ارشادات طبية إلى المواطنين للوقاية والحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تقدم إرشادات طبية للوقاية من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تقدم إرشادات طبية للوقاية من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).