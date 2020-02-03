مصدر امني لـ”العهد نيوز”: تغيير نقاط التفتيش الامنية في الانبار الى نقاط نظامية حديثة

2020/02/03 | 18:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الاثنين، بان القوات الامنية اجرت تغيرات بنظام نقاط التفتيش الامنية وتحويلها الى نقاط نظامية عند مداخل ومخارج المدن والنواحي .وقال المصدر في حديث لـ “العهد نيوز” ، ان ” القوات الامنية وبدعم من حكومة الانبار المحلية شرعت بحملة لتبديل السيطرات الامنية […]

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