مسرور بارزاني يجتمع مع وزير الخارجية والدفاع البلجيكي

2020/02/03 | 18:17 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسرور بارزاني وفيليب غوفين

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