صالح العراقي يثير موجة سخرية بعد تغريدة تطالب بحماية “القبعات الزرق”: سلاحهم الورد والحب!

2020/02/03 | 18:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اثارت صفحة صالح محمد العراقي المقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، موجة سخرية وردود فعل مختلفة، بعدما طالب بحماية “القبعات الزرق” من “المسلحين”، فيما اكد ان “سلاحهم الورود ودرعهم الحب”، وذلك بعد انتشار مقاطع مصورة تظهر اصحاب القبعات الزرق وهم يعتدون على المتظاهرين بالعصي والاسلحة النارية.وقال العراقي في تدوينة على […]

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