في السليمانية.. رجل يقتل زوجته وأمها ثم ينتحر

2020/02/03 | 18:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بانتحار رجل بعد قتله زوجته وأمها في محافظة السليمانية، باقليم كوردستان.

وقال المصدر لشفق نيوز ان شخصاً اقدم على الانتحار، عقب قيامه بقتل زوجته وأمها، في منطقة "كاني كورده" بمدينة السليمانية.

واضاف المصدر ان الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث، مبينا ان الحادث ناتج عن مشاكل اجتماعية.

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