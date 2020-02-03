2020/02/03 | 18:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) – منى شعلان كشفت الفنانة التونسية لطيفة، في مؤتمر صحفي مؤخرًا، أقيم على هامش احتفالها بصدور ألبومها الجديد «أقوى واحدة»، عن دويتو غنائي يجمعها بالنجم الكبير محمد منير قريبًا.وقالت لطيفة، خلال المؤتمر :«كان فيه مشروع جديد أنا والكينج محمد منير، توقف، واحتمال كبير نرجع نعمله تانى قريب».وأشادت المطربة التونسية المعروفة، بفريق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((فيديو).. لطيفة: دويتو غنائى مع «الكينج» محمد منير «قريبًا») نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((فيديو).. لطيفة: دويتو غنائى مع «الكينج» محمد منير «قريبًا») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).