حذّرت المخالفين.. الزراعة تمنع صيد الاسماك في هذه المحافظات

2020/02/03 | 18:20 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، منع صيد الاسماك وبيعها وتسويقها، وذلك مع بدء موسم التكاثر.

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