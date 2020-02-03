2020/02/03 | 18:22 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهام ثلاثة إيرانيين في الدنمارك بالتجسس لصالح السعودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/03 | 18:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتهام ثلاثة إيرانيين في الدنمارك بالتجسس لصالح السعودية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتهام ثلاثة إيرانيين في الدنمارك بالتجسس لصالح السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).