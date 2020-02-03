“داعش” تتبنى حادث الطعن في لندن

2020/02/03 | 18:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن تنظيم “داعش” الوهابي، اليوم الاثنين، مسؤوليته عن هجوم وقع في جنوب لندن يوم أمس الأحد، وفق ما نقلت “رويترز” فقد أعلنت الشرطة البريطانية الأحد إصابة شخصين باعتداء “إرهابي” بسكين في شارع للتسوق في منطقة سكنية جنوب لندن، مؤكدة مقتل المهاجم.وقالت إنها على ثقة في أن المشتبه به بتنفيذ هجوم جنوب […]

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