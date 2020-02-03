بعد هجوم الصدريين.. الالاف من متظاهري بابل يتوافدون على ساحة الاعتصام

2020/02/03 | 18:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتوافد الالاف من متظاهري محافظة بابل، اليوم الاثنين، على ساحة الاعتصام الرئيسية في مدينة الحلة، رداً على الهجوم العنيف على المعتصمين في الساحة من قبل اصحاب "القبعات الزرق" اتباع التيار الصدري.وقال مراسل "كلكامش برس" ان الالاف من متظاهري محافظة بابل توافدوا ولا زالوا مستمرين بالتوافد على ساحة الاعتصام، رداً على هجوم "القبعات الزرق" على المعتصمين في الساحة صباح اليوم، والاستيلاء على المنصة الرئيسية فيها.يذكر ان مجموعة كبيرة من اصحاب "القبعات الزرق" هاجمت ساحة الاعتصام الرئيسية في مدينة الحلة وحاولت السيطرة على المنصة الا ان المتظاهرين قاموا بمنعهم وحدثت اشتباكات بينهم ما ادى الى تدخل القوات الامنية.وأفاد شهود عيان في محافظة بابل، اليوم الاثنين، لـ"كلكامش برس" بنزول قوة خاصة من قيادة شرطة المحافظة لحماية ساحة الاعتصام الرئيسية في مدينة الحلة بعد هجوم اصحاب "القبعات الزرق" على المتظاهرين في وقت سابق من صباح اليوم.

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