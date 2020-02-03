مشاهد إنسانية من قلب مدينة الموت.. ووهان هنا منبع وباء كورونا

2020/02/03 | 18:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما تكون الحياة البشرية على المحك، وتندلع الحروب أو الأوبئة دائما ما يتم تسليط الضوء على المواقف الإنساية

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