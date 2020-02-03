التيتي الحبيب - ما هي اسباب تفكك الحكومة من الداخل؟

2020/02/03 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب تدل الكثير من المؤشرات على أن هذه الحكومة الفسيفسائية تعيش تناقضات داخلية قوية الى درجة ان مكوناتها لم تعد تعير كبير اهتمام لإخفاء هذه التناقضات.جميع المكونات تتعامل مع الحكومة بمقدار كبير من الانتهازية: فهي أحزاب في الاغلبية عند الاستفادة من الريع المخصص لهذه الوظيفة، وعندما يتعلق الأمر بتحمل المسؤولية والخضوع للمحاسبة تتحول هذه المكونات إلى أحزاب المعارضة، تلقي بتبعات السياسات ونتائج الازمة......

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