2020/02/03 | 18:30 - المصدر: الغد برس

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أردوغان: نحو مليون شخص في إدلب السورية يتجهون صوب الحدود التركية

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أردوغان: نحو مليون شخص في إدلب السورية يتجهون صوب الحدود التركية

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