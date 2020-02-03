الفايز يرجح اختيار علاوي لوزراء جدد بعيداً عن المحاصصة

2020/02/03 | 18:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح عضو مجلس النواب عامر الفايز، أن يأتي رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بوزراء جدد، بعيداً عن المحاصصة، مع مراعاة تعدد المكونات والتمثيل العادل لها، معتبراً أن وجود بعض المعارضين لعلاوي هو أمر طبيعي في الأنظمة الديمقراطية.

وقال الفايز، إن وجود الرفض والقبول لأية شخصية وعدم الإجماع عليها هو أمر طبيعي في جميع الأنظمة الديمقراطية، مبيناً أن النظام الديمقراطي بالعالم يعني حكم الأغلبية، وصحيح أن هناك اعتراضات على تكليف محمد توفيق علاوي لكن بنفس الوقت هناك مؤيدين وداعمين له.

واستبعد الفايز، إبقاء علاوي على بعض الوزراء الحاليين في كابينته المقبلة، لأن هذا الأمر إن حصل قد لا يرضي الجمهور، مرجحاً أن يأتي علاوي بوزراء جدد بعيداً عن المحاصصة مراعياً في ذلك تعدد المكونات والتمثيل العادل لها، وهذا لا يعني المحاصصة الحزبية والسياسية بل التمثيل المكوناتي واختيار خبرات وكفاءات من المكونات العراقية جميعها.

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