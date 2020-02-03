محمد علاوي يبلغ ممثلة الأمم المتحدة حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين

2020/02/03 | 18:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد تعهد رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الاثنين ، بتنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات قادرة على إدارة البلاد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة “العهد نيوز”،أن “رئيس الوزراء المكلف استقبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت”.وأكد علاوي “حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين […]

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