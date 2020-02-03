2020/02/03 | 18:33 - المصدر: راديو المربد
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#قف للتحشيش .. لحظة تكليف الرئيس) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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