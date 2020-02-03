لجنة عسكرية ليبية مشتركة تبدأ محادثات في جنيف برعاية الأمم المتحدة

2020/02/03 | 18:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح سليمان/ قال مكتب الأمم المتحدة في جنيف إن غسان سلامة الممثل الخاص للمنظمة الدولية

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