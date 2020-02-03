ارشادات طبية للوقاية من فيروس كورونا

2020/02/03 | 18:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت وزارة الصحة ارشادات طبية الى المواطنين للوقاية والحماية من الاصابة بفيروس كورونا

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