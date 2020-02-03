مدير ناحية البغدادي لـ” العهد نيوز”: الانبار تخصص 9 مليار دينار لإنشاء الطريق الرابط بالمحافظات الشمالية

2020/02/03 | 18:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي، اليوم الاثنين، بان الحكومة المحلية خصصت مبلغ 9 مليار دينار لإنشاء طريق جديد يربط المناطق الغربية بالمحافظات الشمالية .وقال العبيدي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” الحكومة المحلية وبدعم من المنظمات الانسانية خصصت مبلغ 9 مليار دينار لإنشاء طريق جديد تم […]

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