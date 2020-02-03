وفد نيابي يستعرض المشاكل الرياضية ورفع الحظر مع اللجنة الدولية

2020/02/03 | 19:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبحث وفد من لجنة الشباب والرياضة البرلمانية مع اللجنة الاولمبية الدولية ملفات تتعلق بالرياضة العراقية والسعي لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.

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