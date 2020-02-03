شاهد “وثيقة الدم” تتحول إلى لوحة كبيرة.. ويشارك بها جميع متظاهري التحرير

2020/02/03 | 19:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قام المتظاهرون في ساحة التحرير، بتعميم “وثيقة الدم” على المتظاهرين المتواجدين في ساحة التحرير، وذلك بعد قاموا بتحويلها الى لوحة كبيرة.واظهر مقطع فيديو اطلعت عليه “يس عراق”، تحويل وثيقة الدم من ورقة صغيرة الى لوحة كبيرة ليشارك اكبر عدد ممكن من المتظاهرين في وضع بصماتهم.🔴#عــــاجل :: الشباب في ساحة التحرير […]

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