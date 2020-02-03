الإصابة تعود الى ديمبلي اثناء التدريبات    

2020/02/03 | 19:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن نادي برشلونة الإسباني، عن عودة الإصابة الى مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبلي، اثناء تمرينات الفريقن ما اجبره على مغادرة مران اليوم الإثنين.وقال بيان عن النادي نشره عبر حسابه في موقع تويتر: “اثناء الجلسة التدريبية لهذا الصباح، شعر ديمبلي ببعض الألم في ساقه اليمنى نتيجة للإرهاق العضلي.وسيستمر اللاعب في إعادة تأهيله”.وكانت إذاعة ”RAC1“ […]

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