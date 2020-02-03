2020/02/03 | 19:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائمقام قضاء القائم غرب الانبار احمد المحلاوي، الاثنين، عن حجم التعاون الخدمي مع الحشد الشعبي في المحافظة، مشيدا بجهود قوات الحشد الانسانية.وقال المحلاوي في تصريح لإعلام الحشد وتابعته وكالة صدى ، ان “هناك تعاون كبير مع قيادة الحشد الشعبي في الانبار حيث نفذ الحشد حملات للتنظيف ورفع الانقاذ عن المدارس والمساهمة باعادة تاهيل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إدارة قضاء القائم تكشف حجم التعاون الخدمي مع الحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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