أقوى الجيوش لعام 2020.. مصر المرتبة الأولى عربيا والعاشرة عالميا

2020/02/03 | 19:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح سليمان/ نشر موقع روسيا اليوم، أخر احصائيات لمركز جلوبال فاير باور لترتيب الجيوش العربية

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